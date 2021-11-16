С праздником: искренние картинки-поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи-2021

09:22

В середине ноября работники радио, телевидения и связи Украины отмечают профессиональный праздник! 27 лет назад Укртелерадиокомпания подала инициативу праздновать День работников радио, телевидения и связи 16 ноября, ведь именно в этот день в 1924 году в Харькове вышла в эфир первая передача Украинского радио.