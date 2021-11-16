С праздником: искренние картинки-поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи-2021

16 ноября 2021 , 09:22
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Источник:

24 канал

В середине ноября работники радио, телевидения и связи Украины отмечают профессиональный праздник! 27 лет назад Укртелерадиокомпания подала инициативу праздновать День работников радио, телевидения и связи 16 ноября, ведь именно в этот день в 1924 году в Харькове вышла в эфир первая передача Украинского радио.

День работников радио, телевидения и связи Украины объединяет людей разных профессий – редакторов, режиссеров, операторов, ведущих, корреспондентов и всех тех, кто приобщается к развитию средств информации и информационных технологий. Редакция Lifestyle 24 сердечно поздравляет всех коллег с праздником работников радио, телевидения и связи!

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День работников радио, телевидения и связи Украины-2021: картинки-поздравления


Картинки с Днем работников радио, телевидения и связи Украины-2021


Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи-2021


День работников радио, телевидения и связи-2021: картинки-поздравления


Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи-2021!


С Днем работников радио, телевидения и связи Украины-2021: открытки


День работников радио, телевидения и связи Украины: открытки-поздравления


День работников радио, телевидения и связи Украины празднуют 16 ноября


С Днем работников радио, телевидения и связи-2021


С профессиональным праздником работников радио, телевидения и связи Украины!

Автор: Андріана Будиш