С праздником: картинки-поздравления с Днем программиста-2021

07:02

В 2021 году работники сферы ІТ отмечают профессиональный праздник 13 сентября. Ежедневно люди сталкиваются с работой "айтишников" и даже не замечают ее. Однако, каждый раз когда нам необходимо зайти в какое-то приложение или банально "погуглить" какую-то информацию мы пользуемся всем тем, что создали для нас программисты. Поздравьте родных, друзей или коллег картинками-поздравлениями с праздником.