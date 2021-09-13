С праздником: картинки-поздравления с Днем программиста-2021

13 сентября 2021 , 07:02
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Источник:

24 канал

В 2021 году работники сферы ІТ отмечают профессиональный праздник 13 сентября. Ежедневно люди сталкиваются с работой "айтишников" и даже не замечают ее. Однако, каждый раз когда нам необходимо зайти в какое-то приложение или банально "погуглить" какую-то информацию мы пользуемся всем тем, что создали для нас программисты. Поздравьте родных, друзей или коллег картинками-поздравлениями с праздником.

Интересна история выбора даты для празднования Дня программиста. Работники сферы IT с креативностью подошли к решению этого вопроса. Праздник решили отмечать на 256-й день года. Дело в том, что число 256 (два в восьмой степени) является количеством цифр, которые можно выразить с помощью одного байта. В високосный год событие выпадает на 12 сентября, а в невисокосный – на 13 сентября.

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Картинки поздравления с Днем программиста-2021


День программиста 2021: картинки


Поздравление с Днем программиста 2021


День программиста-2021: картинки-поздравления


День айтишника 2021: картинки-поздравления


С Днем программиста 2021: открытки


Поздравляю с Днем программиста 2021!
День программиста в 2021 году празднуют 12 сентября


День программиста 2021: приколы 

Автор: Андріана Будиш