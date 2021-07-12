Поздравляем: картинки-поздравления с праздником Петра и Павла

Петр и Павел – апостолы, которые были учениками Иисуса Христа и после его смерти несли веру Христову в обычный народ. Праздник, установленный в честь этих святых отмечают 12 июля. Поздравьте родных и друзей с этим великим религиозным праздником и отправьте им искреннюю картинку-поздравление.

Праздник Петра и Павла очень уважаемый среди христиан. В этот день обязательно нужно сходить в церковь и помолиться за спасение своей души. Также, во многих селах до сих пор очень тщательно готовятся – белят дома, украшают полотенцами стены, убирают во дворах.

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День Петра и Павла 2021: картинки-поздравления



День Петра и Павла 2021: картинки-поздравления



Картинки с праздником Петра и Павла на украинском



Поздравление с праздником Петра и Павла 2021



Поздравляю с праздником Петра и Павла 2021



С Днем Петра и Павла 2021!



День Петра и Павла 2021: открытки-поздравления



С Петром и Павлом картинки