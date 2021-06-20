С твоим праздником, папочка: картинки-поздравления с Днем отца-2021

20 июня в Украине отмечают очень теплый и семейный праздник – День отца. Сегодня каждый ребенок должен выразить благодарность, любовь и уважение своему папе. Картинки-поздравления с Днем отца ищите в материале.
День отца – особое событие в каждой семье. В Украине этот праздник является официальным и ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. Интересно, что основала этот праздник женщина. Американка Сонора Смарт Додд решила почтить память своего папы, который в одиночку воспитал ее и еще 5 детей.
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Картинки-поздравления с Днем отца-2021
День отца 2021: картинки-поздравления
Поздравление с Днем отца 2021
Картинки с Днем отца 2021
День отца: открытки и поздравления
День отца-2021 в Украине празднуют 20 июня
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День отца: картинки-поздравления на украинском