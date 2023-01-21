Национальный день объятий 2023: история праздника и невероятные картинки-поздравления

21 января по всему миру празднуют День объятий. Этот замечательный праздник напоминает о важности поддержки друг друга. Считают, что с помощью объятий можно даже снять стресс и напряжение, а также унять боль человека.

По традиции в День объятий можно обнимать всех, не только своих родных и друзей. Ведь таким образом мы делимся своим душевным теплом с ближними, отмечает 24 канал.

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История Национального дня объятий

Праздник Национальный день объятий (англ. National Hugging Day) был основан в США в 1986 году. Из-за того, что он не имеет официального статуса, праздник в большинстве своем считают масштабным флешмобом. На улицах и особенно в учебных заведениях 21 января можно заметить множество людей, обнимающих друг друга.

Цель празднования Дня объятий – научиться проявлять свои эмоции в обществе. Оно подчеркивает важность поддержки, внимания и заботы. Отмечать праздник можно в тихом домашнем кругу или просто гуляя по городу. Самое главное – это обнять как можно больше людей.

Картинки-поздравления с Национальным днем объятий

Национальный день объятий – картинки-поздравления / Фото "Апостроф"

День объятий 2023 – красивые открытки / Фото "Радио Трек"

Поздравления в картинках с Национальным днем объятий / Фото из открытых источников

День объятий 2023 – замечательные картинки-поздравления / Фото "ТСН"

Картинки-поздравления с Национальным днем объятий / Фото из открытых источников

Поздравления с Международным днем объятий – картинки / Фото "ТСН"

День объятий в Украине – поздравление с праздником в картинках / Фото "Главред"

Национальный день объятий 2023 – картинки-поздравления / Фото "ТСН"

Красивые открытки с Днем объятий / Фото "Радио Трек"