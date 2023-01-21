За традицією у День обіймів можна обіймати усіх, не лише своїх рідних та друзів. Адже таким чином ми ділимося своїм душевним теплом з ближніми, зазначає 24 канал.

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Історія Національного дня обіймів

Свято Національний день обіймів (англ. National Hugging Day) було засноване у США в 1986 році. Через те, що воно немає офіційного статусу, свято здебільшого вважають масштабним флешмобом. На вулицях й особливо у навчальних закладах 21 січня можна помітити безліч людей, що обіймають один одного.

Мета відзначення Дня обіймів – навчитися проявляти свої емоції у суспільстві. Воно підкреслює важливість підтримки, уваги та турботи. Відзначати свято можна в тихому домашньому колі чи просто гуляючи по місту. Найголовніше – це обійняти якомога більше людей.

Картинки-привітання з Національним днем обіймів

Національний день обіймів – картинки-привітання / Фото "Апостроф"

День обіймів 2023 – гарні листівки / Фото "Радіо Трек"

Привітання у картинках з Національним днем обіймів / Фото з відкритих джерел

День обіймів 2023 – чудові картинки-привітання / Фото "ТСН"

Картинки-привітання з Національним днем обіймів / Фото з відкритих джерел

Привітання з Міжнародним днем обіймів – картинки / Фото "ТСН"

День обіймів в Україні – привітання зі святом у картинках / Фото "Главред"

Національний день обіймів 2023 – картинки-привітання / Фото "ТСН"

Гарні листівки з Днем обіймів / Фото "Радіо Трек"