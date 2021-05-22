Замечательные картинки-поздравления с Днем Николая Летнего Чудотворца

22 мая 2021 , 04:00
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Источник:

24 канал

22 мая православные христиане отмечают День святого Николая. Из-за того, что датой почтения святого выпало теплое время года, в народе его стали называть Николаем Летним. Поздравьте близких с Днем святого Николая Летнего и пожелайте им осуществления всех желаний.

Святой Николай считается защитником всех моряков, детей и тех людей, которые постоянно путешествуют. Согласно преданию святой Николай мог исцелять слепых и глухих, помогал бедным, отворачивал от них всевозможные несчастья и вообще прославился многими чудесами.

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День святого Николая Летнего: картинки-поздравления


Летнего Николая-2021: поздравления с Днем Николая 22 мая


Летнего Николая-2021: картинки-поздравления


День святого Николая празднуют 22 мая


День святого Николая празднуют 22 мая


Поздравления и открытки с Николаем Летним на 22 мая


С Днем святого Николая!


С Днем святого Николая!

Автор: Квітослава Туз