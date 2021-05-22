Замечательные картинки-поздравления с Днем Николая Летнего Чудотворца

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22 мая православные христиане отмечают День святого Николая. Из-за того, что датой почтения святого выпало теплое время года, в народе его стали называть Николаем Летним. Поздравьте близких с Днем святого Николая Летнего и пожелайте им осуществления всех желаний.