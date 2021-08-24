С Днем рождения, Украина: красивые картинки-поздравления с Днем Независимости 2021

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В 2021 году Украина празднует 30 лет со Дня провозглашения Независимости! За свое 30-летие наша мама Украина пережила много темных и светлых событий, но стала не слабее, а наоборот более сильной. Поздравьте родных, друзей и соотечественников с великим днем в истории нашей страны – Днем Независимости.