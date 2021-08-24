С Днем рождения, Украина: красивые картинки-поздравления с Днем Независимости 2021

24 августа 2021 , 07:02
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Источник:

24 канал

В 2021 году Украина празднует 30 лет со Дня провозглашения Независимости! За свое 30-летие наша мама Украина пережила много темных и светлых событий, но стала не слабее, а наоборот более сильной. Поздравьте родных, друзей и соотечественников с великим днем в истории нашей страны – Днем Независимости.

Официально День Независимости начали праздновать с 1992 года. Согласно постановлению, для украинцев этот день считается выходным. Праздник Независимости Украины – это отличный и весомый повод поздравить всех родных, коллег и даже тех близких, которые сейчас находятся заграницей, так как они тоже являются частью большой украинской семьи!

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День Независимости Украины-2021: красивые картинки-поздравления с праздником


День Независимости 2021: картинки-поздравления


30 лет Независимости Украины: поздравление


Поздравления с Днем Независимости 2021


Картинки с Днем Независимости Украины 2021


Поздравления с Днем Независимости Украины 2021: открытки


С Днем Независимости Украины: картинки


Поздравляю с Днем Независимости Украины!


С Днем Независимости Украины!


Открытки с Днем Независимости Украины 2021


День Независимости Украины-2021: красивые поздравления

Автор: Андріана Будиш