Пусть все будет "мяу": картинки-поздравления с Международным днем кошек 2021
Источник:24 канал
Ежегодно 8 августа у всех котиков мира особый праздник – Международный день кошки! Поздравьте друзей и коллег-владельцев кошек с праздником и пожелайте, чтобы их любимцы в дальнейшем дарили им радость!
Всемирный день кошек начали отмечать по инициативе Международного фонда защиты животных Animal Welfare. Волонтеры поставили себе цель создать праздник, который обратит внимание на проблему бездомных котов и кошек, которые живут во всем мире.
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Картинки поздравления с Международным днем кошек-2021
Всемирный день кошек 2021: картинки
Международный день кошек 2021: картинки-поздравления
Международный день кошек празднуют 8 августа
Поздравления со Всемирным днем кошек 2021
Международный день кошек 2021: поздравления и открытки
С Международным днем кошек 2021!
Международный день кошек 2021: приколы
Всемирный день кошек 2021: поздравления в открытках