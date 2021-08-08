Пусть все будет "мяу": картинки-поздравления с Международным днем кошек 2021

8 августа 2021 , 07:07
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Источник:

24 канал

Ежегодно 8 августа у всех котиков мира особый праздник – Международный день кошки! Поздравьте друзей и коллег-владельцев кошек с праздником и пожелайте, чтобы их любимцы в дальнейшем дарили им радость!

Всемирный день кошек начали отмечать по инициативе Международного фонда защиты животных Animal Welfare. Волонтеры поставили себе цель создать праздник, который обратит внимание на проблему бездомных котов и кошек, которые живут во всем мире.

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Картинки поздравления с Международным днем кошек-2021


Всемирный день кошек 2021: картинки


Международный день кошек 2021: картинки-поздравления


Международный день кошек празднуют 8 августа


Поздравления со Всемирным днем кошек 2021


Международный день кошек 2021: поздравления и открытки


С Международным днем кошек 2021!


Международный день кошек 2021: приколы


Всемирный день кошек 2021: поздравления в открытках

Автор: Андріана Будиш