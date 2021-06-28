Поздравляем с Днем Конституции: лучшие картинки-поздравления с государственным праздником
Источник:24 канал
Ежегодно в Украине отмечается один из крупнейших государственных праздников – День Конституции. Ровно 25 лет назад наше государство получило свой важнейший документ, где описаны права и обязанности его граждан, государственное устройство, избирательная система и тому подобное. В 2021 году праздник пришелся на понедельник, поэтому этот день для работников Украины будет выходным.
Интересно, что Конституция Украины была принята не сразу после объявления Независимости нашего государства. Разработка основного закона Украины затянулась на целых 5 лет. День Конституции – это не просто государственный праздник с прикрепленным к нему выходным, это день в который творилась история украинского народа, это день, когда ему предоставили права и свободы, которые в свою очередь закрепили тем, что нельзя нарушить – законом.
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Картинки-поздравления с Днем Конституции Украины 2021
День Конституции-2021: картинки-поздравления
Картинки с Днем Конституции-2021
Поздравления с Днем Конституции-2021
Поздравляю с Днем Конституции!
С Днем Конституции 2021!
День Конституции Украины: открытки-поздравления