Поздравляем с Днем Конституции: лучшие картинки-поздравления с государственным праздником

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Ежегодно в Украине отмечается один из крупнейших государственных праздников – День Конституции. Ровно 25 лет назад наше государство получило свой важнейший документ, где описаны права и обязанности его граждан, государственное устройство, избирательная система и тому подобное. В 2021 году праздник пришелся на понедельник, поэтому этот день для работников Украины будет выходным.