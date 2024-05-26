Как тебя не любить, Киев мой: атмосферные картинки-поздравления с праздником для киевлян

В это воскресенье, 26 мая, отмечается День Киева. Это город, который имеет многовековую историю, о котором написано множество песен и в который мечтают переехать украинцы из разных уголков страны. Ведь наша столица – это о свободе, возможностях и несокрушимости.

В 2022 году Киев, как и многие другие украинские города, снова почувствовал, что такое война. В начале полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось остановить наступление россиян на столицу. Враг уже третий год обстреливает город, однако уничтожить его не удастся.

Красота Несокрушимая и непобедимая столица: фантастические поздравления в картинках с Днем Киева

Редакция LifeStyle 24 искренне поздравляет всех украинцев с днем рождения Киева. Хотя наша столица сегодня не такая радостная, но все равно прекрасна. Несмотря на сложные времена, на улицах города продолжает звучать песня "Як тебе не любити, Києве мій", а туристы не боятся приезжать сюда, чтобы насладиться атмосферой.

Самые красивые картинки-поздравления с Днем Киева

С днем рождения, Киев / Фото Amazing Ukraine

С днем рождения, Киев / Фото Amazing Ukraine

С днем рождения, Киев / Фото "Люкс ФМ"

С днем рождения, Киев / Фото with_love_card

С днем рождения, Киев / Фото Pinterest

С днем рождения, Киев / Фото "Факты"

С днем рождения, Киев / Фото Realist online

С днем рождения, Киев / Фото "Голос Украины"

С днем рождения, Киев / Фото ТСН

С днем рождения, Киев / Фото Big Kyiv

Особые поздравления сегодня принимают киевляне. Поэтому сохраняйте нашу подборку картинок, чтобы не забыть поздравить их с таким замечательным праздником.