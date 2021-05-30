С Днем рождения, столица: искренние картинки-поздравления с Днем Киева

В этом году украинцы отмечают День Киева 30 мая. Нашей величественной столице исполняется 1539 лет. Ко Дню основания Киева мы подготовили для вас лучшие картинки-поздравления с этим праздником, чтобы вы могли хорошо поздравить всех знакомых и горожан этого замечательного древнего города.

Праздник Дня Киева не имеет устойчивой даты, поэтому ежегодно его отмечают в последнее воскресенье мая. Впервые праздновать День города начали 39 лет назад – в мае 1982 года. Тогда состоялось празднование 1500-летия со дня основания города.

Актуально Как пройдет День Киева в 2021 году запланировали полторы сотни мероприятий

День Киева-2021: картинки-поздравления



День Киева 2021: картинки-поздравления



Поздравления с Днем Киева 2021



С Днем города Киева: картинки



С Днем Киева!



День Киева в 2021 году празднуют 30 мая

День Киева 2021 открытки



Поздравляю с Днем столицы!



День Киева 2021: картинки с праздником