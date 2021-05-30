С Днем рождения, столица: искренние картинки-поздравления с Днем Киева

30 мая 2021 , 04:00
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Источник:

24 канал

В этом году украинцы отмечают День Киева 30 мая. Нашей величественной столице исполняется 1539 лет. Ко Дню основания Киева мы подготовили для вас лучшие картинки-поздравления с этим праздником, чтобы вы могли хорошо поздравить всех знакомых и горожан этого замечательного древнего города.

Праздник Дня Киева не имеет устойчивой даты, поэтому ежегодно его отмечают в последнее воскресенье мая. Впервые праздновать День города начали 39 лет назад – в мае 1982 года. Тогда состоялось празднование 1500-летия со дня основания города.

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День Киева-2021: картинки-поздравления


День Киева 2021: картинки-поздравления


Поздравления с Днем Киева 2021


С Днем города Киева: картинки


С Днем Киева!


День Киева в 2021 году празднуют 30 мая
День Киева 2021 открытки


Поздравляю с Днем столицы!


День Киева 2021: картинки с праздником

Автор: Квітослава Туз