С Днем Казанской иконы Божьей матери: замечательные картинки-поздравления для родных и друзей

4 ноября православные верующие чествуют Казанскую икону Божьей матери. Это один из самых ценных образов среди христиан. По случаю этого праздника мы подготовили для вас подборку поздравительных картинок.

Этот праздник полон надежд и доброты, ведь Казанская икона Божией матери считается защитницей семьи. К этой иконе молятся с просьбами о защите от болезней и различных бед, а также с просьбой о рождении ребенка, отмечает 24 канал.

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В православной церкви чествуют икону Божьей матери дважды в год – 21 июля и 4 ноября.

Согласно преданию, икона Богоматери была найдена в городе Казань, после сильного пожара. Богородица пришла во сне девятилетней девочке Матроны и указала ей место, где лежит икона. В народе этот день также известен под названием "Бабина покровительница", поскольку считается, если в этот день сыграть свадьбу, то жизнью молодых супругов будет счастливой.

Картинки-поздравления с Днем Казанской иконы Божией Матери

Картинки-поздравления с Днем Казанской Божьей матери / Коллаж 24 канала

День иконы Казанской Божьей матери – картинки с праздником / Фото Joy-Pup

День иконы Казанской Божьей матери – открытки для родных / Фото из открытых источников

Поздравление с Днем Казанской Божьей матери / Коллаж 24 канала

Картинки с Днем Казанской иконы Божией Матери / Фото из открытых источников