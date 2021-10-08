С праздником: картинки-поздравления с Днем юриста-2021

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Ежегодно 8 октября работники юридической сферы отмечают профессиональный праздник. В этот день поздравления принимают судьи, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, юридические консультанты и правоведы. Поздравьте коллегу, друга или родного человека с праздником.