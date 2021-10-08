С праздником: картинки-поздравления с Днем юриста-2021
Источник:24 канал
Ежегодно 8 октября работники юридической сферы отмечают профессиональный праздник. В этот день поздравления принимают судьи, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, юридические консультанты и правоведы. Поздравьте коллегу, друга или родного человека с праздником.
Профессиональный праздник юристы отмечают в особую дату. Считается, что именно 8 октября во 1016 году Киевский князь Ярослав Мудрый издал первый сборник законов "Русская правда". Журналисты 24 канала присоединяются к искренним поздравлениям с Днем юриста! Желаем вам мудрости, радости жизни и много любви к своему труду!
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Картинки поздравления с Днем юриста-2021
День юриста 2021: картинки-поздравления
Поздравление с Днем юриста 2021
Картинки с Днем юриста 2021
Поздравляю с Днем юриста!
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День юриста 2021 в Украине празднуют 8 октября
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