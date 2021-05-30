Поздравляем с Днем химика: красивые картинки-поздравления с профессиональным праздником

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В 2021 году День химика отмечается 30 мая. Эта профессия является одной из самых интересных в области технических наук. Кроме химиков, 30 мая отмечают профессиональный праздник и работники нефтехимической промышленности. Поздравьте коллегу или близкого человека с этим замечательным событием – Днем химика!