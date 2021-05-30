Поздравляем с Днем химика: красивые картинки-поздравления с профессиональным праздником

В 2021 году День химика отмечается 30 мая. Эта профессия является одной из самых интересных в области технических наук. Кроме химиков, 30 мая отмечают профессиональный праздник и работники нефтехимической промышленности. Поздравьте коллегу или близкого человека с этим замечательным событием – Днем химика!
В Украине День химика установлен в соответствии с Указом Президента Украины от 7 мая 1994 года № 219/94 и отмечается ежегодно, также в последнее воскресенье мая. Поздравляем работников химической отрасли и всех людей, причастных к этой важной для человечества специальности!
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День химика-2021: картинки-поздравления
День химика 2021: картинки-поздравления
Картинки и поздравления с Днем химика 2021
День химика-2021: поздравления
Поздравляю с Днем химика!
Открытки с Днем химика 2021
День химика в 2021 году празднуют 30 мая
День химика: красивые открытки-поздравления