Поздравляем с Днем химика: красивые картинки-поздравления с профессиональным праздником

30 мая 2021 , 04:20
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Источник:

24 канал

В 2021 году День химика отмечается 30 мая. Эта профессия является одной из самых интересных в области технических наук. Кроме химиков, 30 мая отмечают профессиональный праздник и работники нефтехимической промышленности. Поздравьте коллегу или близкого человека с этим замечательным событием – Днем химика!

В Украине День химика установлен в соответствии с Указом Президента Украины от 7 мая 1994 года № 219/94 и отмечается ежегодно, также в последнее воскресенье мая. Поздравляем работников химической отрасли и всех людей, причастных к этой важной для человечества специальности!

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День химика-2021: картинки-поздравления


День химика 2021: картинки-поздравления


Картинки и поздравления с Днем химика 2021


День химика-2021: поздравления


Поздравляю с Днем химика!


Открытки с Днем химика 2021


День химика в 2021 году празднуют 30 мая


День химика: красивые открытки-поздравления

Автор: Квітослава Туз