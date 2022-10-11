Международный день девушек 2022: значение праздника и красивые поздравительные открытки

Каждый год 11 октября отмечают Международный день девушек. Праздник был создан ООН с целью привлечения внимания к дискриминации девушек в разных странах мира и повышению осведомленности о неравенстве с которыми сталкиваются девушки. Непосредственно это часто связано с их принадлежностью к женскому полу.

В 2022 году мы отмечаем 10-ю годовщину Международного дня девушек. Несмотря на то, что с начала создания этого праздника значительно больше возросло внимание к правам и защите девушек и об этом говорят правительства, политики и общественность, девушки все еще ограничены в своих правах, пишет 24 канал.

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"Наше время пришло – наши права, наше будущее" – под таким лозунгом ежегодно отмечают Международный день девушек. Именно сейчас это время, чтобы нести лидерство и ответственность в мир. Время, чтобы инвестировать в будущее, в котором будут свобода слова и равенство в правах. По случаю этого праздника предлагаем вам подборку картинок-поздравлений.

История и значение Международного дня девушек

День девушек был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций 19 декабря 2011 года, а отметить его начали 11 октября 2012 года. Канада стала инициатором принятия этой резолюции Генассамблеей ООН. Продвижением резолюции занималась канадская министерша по делам женщин Рона Амброуз.

Этот день был выбран для того, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам и неравенствам, которые испытывают девушки. Часто такое отношение связано с отношением окружающего общества к женскому полу. В некоторых странах девушек ограничивают возможность получения образования, в надлежащем медицинском обслуживании, полноценном питании, в социальных правах. Они незащищены от дискриминации, принудительного замужества в детском возрасте и психологического и физического насилия.

Однако, вопреки сложности этого вопроса, девушки имеют большой потенциал и силу воли, посредством которых они меняют мир. Они креативны, настойчивы и выносливы. Каждый день они снова и снова демонстрируют, что готовы бороться и способствовать прогрессу в обществе.

Картинки-поздравления с Международным днем ​​девушек

День девушек 2022 картинки-поздравления / Фото "Колежанка"

Картинки-поздравления с Днем девушек 2022 / Фото "Радио MAXIMUM"

Поздравления с Днем девушек в картинках / Фото из открытых источников

Международный день девушек картинки-поздравления / Фото "Радио MAXIMUM"

Хорошие картинки-поздравления с Днем девушек / Коллаж 24 канала

Международный день девушек 2022 картинки-поздравления / Фото "Радио MAXIMUM

Поздравления с Днем девушек 2022 в картинках / Коллаж 24 канала