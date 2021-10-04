Торжественные картинки-поздравления с Всемирным днем архитектора-2021

Международный праздник архитекторов и ценителей архитектурного искусства отмечают в первый понедельник октября. Поздравьте родных, коллег или друзей с праздником красивыми картинками-поздравлениями.

Всемирный день архитектуры основали в 1985 году по инициативе Международного союза архитекторов. Эта организация была создана сразу после Второй мировой войны с целью восстановления городов и памятников, пострадавших во время боевых действий.

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Картинки-поздравления со Всемирным днем архитектуры-2021

Всемирный день архитектуры 2021: поздравления-картинки

Картинки со Всемирным днем архитектора 2021

Картинки с Всемирным днем архитектора 2021



Всемирный день архитектуры 2021: открытки



С Днем архитектуры 2021!

Поздравляю с Днем архитектуры 2021