Торжественные картинки-поздравления с Всемирным днем архитектора-2021
Источник:24 канал
Международный праздник архитекторов и ценителей архитектурного искусства отмечают в первый понедельник октября. Поздравьте родных, коллег или друзей с праздником красивыми картинками-поздравлениями.
Всемирный день архитектуры основали в 1985 году по инициативе Международного союза архитекторов. Эта организация была создана сразу после Второй мировой войны с целью восстановления городов и памятников, пострадавших во время боевых действий.
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