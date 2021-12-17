День Ангела Варвары-2021: красивые поздравления в открытках
Источник:24 канал
17 декабря все девушки и женщины по имени Варвара празднуют именины. В этот день в церквях вспоминают святую Варвару, которая была великомученицей и стала одной из самых известных христианских святых.
Имя Варвара в переводе означает "иностранка". Часто это значение имени очень уместно, ведь его владелица выделяется из окружения. Варвара обладает острым умом и умеет легко находить подход к людям. Именинница больше слушает, чем говорит, но всегда имеет свой взгляд на вещи. Варваре удается писать стихи и рисовать, ведь творчество – это способ ее самовыражения.
Интересно Рождественский пост 2021-2022: календарь питания на каждый день
Картинки-поздравления с днем Ангела Варвары-2021
Поздравление с днем Ангела Варвары-2021
Картинки з днем Ангела Варвары-2021
День Ангела Варвары-2021: картинки-поздравления
Именины Варвары-2021: поздравление
Открытки с днем Ангела Варвары-2021
Поздравляю с именинами Варвары-2021
С днем Ангела Варвары!