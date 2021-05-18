Ирина с детства была самостоятельной и любила держать все под контролем. Эти черты до сих пор положительно отражаются на ее жизни. Ира успешная, ей легко удается любое обучение, а также она умеет грациозно выйти из любой ситуации, при этом удовлетворив желания всех.

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