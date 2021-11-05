День Ангела Иакова-2021: картинки-поздравления с именинами

5 ноября 2021 , 06:57
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Источник:

24 канал

5 ноября церковь чтит фигуру святого апостола Иакова. Соответственно, все мальчики и мужчины с этим именем празднуют именины!

Имя Иаков является едва ли не одним из древнейших мужских имен. В переводе оно означает "идущий следом". Это связано с тем, что библейский Иаков был близнецом Исавы. Он родился вторым и схватился за ногу "старшего" брата. Поэтому часто парни и мужчины Иаковы отличаются упрямством и желанием достигать своего.

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Красивые картинки-поздравления с днем Ангела Иакова-2021


Именины Иакова-2021: картинки-поздравления


День Ангела Иакова 2021: картинки


Поздравления с днем Ангела Иакова-2021 на украинском


Поздравления с именинами Иакова 2021


Поздравляю с днем Ангела Иакова 2021!


С именинами Иакова 2021


Поздравляю с именинами!

Автор: Андріана Будиш