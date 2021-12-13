День Андрея Первозванного: красивые картинки-поздравления с именинами

13 декабря 2021 , 07:03
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Источник:

24 канал

13 декабря украинцы отмечают память Андрея Первозванного, который был первым апостолом Христа. Традиционно, в этот день мужчины и парни с именем Андрей празднуют именины.

Апостол Андрей первым последовал за Христом и стал первым, кто назвал его Спасителем. Почти всю свою жизнь святой провел в путешествиях. Он наведывался в далекие земли, чтобы знакомить людей со Христом и проповедовал им Слово Божие. Одним из таких мест стали украинские земли, куда апостол Андрей принес христианство.

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День Ангела Андрея-2021: красивые картинки-поздравления


Картинки с днем Ангела Андрея 2021


​Поздравления с днем Ангела Андрея 2021


Поздравляю с именинами Андрея 2021


С днем Ангела Андрея 2021!


День Андрея Первозванного 2021: картинки


Именины Андрея 2021: открытки


Поздравляю с днем Ангела Андрея 2021


С Днем Андрея Первозванного 2021


Открытки поздравления с днем Ангела Андрея


Открытки с именинами Андрея 2021


Поздравляю с днем Ангела Андрея!

Автор: Андріана Будиш