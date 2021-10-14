Пускай Матерь Божия оберегает: картинки-поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы
Источник:24 канал
Праздник Покрова в Украине чтили издавна. Этот особый день церковь отмечает 14 октября, которое в 2021 году выпало на четверг. Поздравьте всех родных с праздником и пожелайте, чтобы Богородица всегда защищала и оберегала их своим небесным покровом.
Есть несколько вариантов происхождения праздника Покрова Богородицы. Одним из таких является история, как русский князь Аскольд хотел захватить Константинополь. Жители города очень испугались огромного войска и начали молиться к Пречистой Деве, чтобы она их спасла. И случилось чудо – Богородица явилась и укрыла народ своим покровом. Согласно легенде, увиденное так сильно поразило Аскольда и его жену, что по возвращении домой они все крестились.
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