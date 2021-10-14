Пускай Матерь Божия оберегает: картинки-поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы

07:02

Праздник Покрова в Украине чтили издавна. Этот особый день церковь отмечает 14 октября, которое в 2021 году выпало на четверг. Поздравьте всех родных с праздником и пожелайте, чтобы Богородица всегда защищала и оберегала их своим небесным покровом.