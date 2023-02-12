Праздник Трех Святых 2023: красивые картинки-поздравления

06:50

12 февраля в Украине отмечают День Трех Святых. Оно посвящено Иоанну Златоустому, Василию Великому и Григорию Богослову. Эти три фигуры в православной церкви очень почитаются, ведь они сыграли немаловажную роль в формировании христианства, богослужения и церковной жизни.