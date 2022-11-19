Международный день мужчин 2022: значение праздника, чудесные поздравления в картинках, стихах и прозе

19 ноября отмечается Международный день мужчин. Этот праздник посвящен теме мужского здоровья. Международное сообщество решило его положить начало для того, чтобы обратить внимание на роль мужчины в обществе, семье и в процессе воспитания детей.

В независимости от возраста мужчинам также нужно внимание и поддержка. Для них важно, чтобы их мужество и силу признавали и соответственно оценивали, чтобы замечали их заботу о благополучии семьи и участии в процессе воспитания детей. Поздравьте сегодня родных и знакомых мужчин с этим важным праздником, это точно вызовет улыбку на их лице, пишет 24 канал.

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Идея основания Дня мужчин принадлежит Джерому Тилуксинггу, избравшему эту дату в честь дня рождения своего отца, ведь считал его настоящим мужчиной и достойным образцом для подражания. Он пропагандировал мужской день для того, чтобы можно было больше обратить внимание на вопросы, касающиеся мужчин независимо от их возраста и рода деятельности. Также он считал, что в мире существует гендерная несправедливость по отношению к мужчинам и их роль в обществе.

Впервые праздник был отмечен в 1999 году в островном государстве в южной части Карибского моря – Тринидад и Тобаго. На официальном уровне праздник был признан более чем в 50 странах мира. В настоящее время его празднуют в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Азии, Европы, а также ООН и ЮНЕСКО.

Картинки-поздравления с Международным днем мужчин

Следует отметить, что в Украине дважды празднуют День мужчин –

Международный день мужчин – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем мужчин 2022 / Фото "Время-Дей"

Поздравления с Международным днем мужчин в картинках / Фото "УНИАН"

День мужчин – красивые картинки-поздравления / Фото "Время-Действуй"

Отличные поздравительные открытки с Днем мужчин / Фото "1+1"

Поздравления с Международным днем студента – красивые картинки / Фото "Час-Дій"

Международный день мужчин 2022 – картинки / Фото "1+1"

Международный день мужчин – приветствие в стихах и прозе

Бажаю залишатися успішним,

Не зупинятися ані на мить,

Іти вперед і підійматися вище

По сходинках кар’єрних і людських!

Хай поважають, люблять і цінують,

І друзі, і колеги, і сім’я.

Хай доля лиш найкраще подарує,

Щасливого, яскравого життя!

***

Вітаю із Днем чоловіків! Бажаю залишатися сміливим, сильним, мужнім, швидко приймати рішення на свою користь, бути опорою та захистом для своєї родини, рідних та близьких! Більше радості, щастя, земних благ та приємних мрій! Нехай настрій буде супер, а здоров'я ніколи не підводить!

***

Прекрасний чоловік, батько, сім'янин –

Про це всі знають, ти такий один.

Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,

По правді сказати – відпочивай.

Кар'єри тобі бажаю крутої,

Від рідних поваги й доброї долі!

Бути улюбленцем удачі

Побажаю на додачу,

Бадьорість духу не втрачати

І в усьому процвітати!

***

Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю завжди залишатися міцним, сильним, мужнім, сміливим, рішучим, наполегливим, впевненим, непохитним, справедливим, цілеспрямованим, успішним чоловіком. Будь щасливим і коханим!

Поздравления с Международным днем мужчин / Фото Unsplash

Мій чоловік – моя опора,

Моя підтримка у житті.

Моє сьогодні, завтра, вчора.

З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,

Хай процвітає весь твій рід,

І в Міжнародний чоловічий день бажаю

Свій автопарк біля воріт.

***

Дорогі чоловіки! Ми цінуємо вашу внутрішню силу і ніжність, мужність і вміння відчувати, вміння бути рішучими й турботливими. Тому бажаємо вам ніколи не втрачати себе і завжди залишатися такими, якими ви є – гідними, хорошими й добрими людьми! Спасибі, дорогі чоловіки, що ви у нас є!

***

Наш милий і любий, найкращий у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я у тебе було.

Щоб смутку не знав, ми просимо в долі,

Добра тобі й радості, рідний, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба!

Щоб частіше зустрічались із приємної нагоди,

І щоб міцно тримались гілочки одного роду.

***

Дорогі чоловіки, бажаю вам завжди прагнути нових вершин, бути у відмінній формі, заробляти більше, ніж вчора, і любити всією душею своїх жінок, адже ваші любов і ніжність повернуться до вас сторицею! Нехай сила, мужність, цілеспрямованість, чесність і вірність будуть вашими головними якостями по житті!