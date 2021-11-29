Искренние поздравления: открытки с днем Ангела Матфея-2021

29 ноября 2021 , 07:02
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Источник:

24 канал

29 ноября парни и мужчины с именем Матфей празднуют День Ангела! Небесным хранителем именинников является святой апостол Матфей, написавший одно из славных Евангелий.

У каждого человека есть ангел-хранитель, с которым у него есть особая связь. Поэтому, часто в свои именины люди посещают службы Божьи, где молятся своему хранителю и благодарят его за то, что он всегда рядом.

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Картинки-поздравления с днем Ангела Матфея-2021


День Ангела Матфея 2021: картинки-поздравления


Картинки с днем Ангела Матфея 2021


Поздравления с днем Ангела Матфея 2021


Именины Матфея 2021: картинки


Поздравляю с именинами Матфея 2021


Открытки с днем Ангела Матфея 2021


С днем Ангела Матфея!


День Ангела Матфея празднуют 29 ноября

Автор: Андріана Будиш