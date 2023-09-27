Овен, Лев, Скорпион и Козерог. Родившиеся под этими знаками зодиака – безумные карьеристы. Они всегда стремятся добиться высоких результатов, пишет 24 Канал.

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Овен

Представители этого знака зодиака известны своей настойчивостью, энергичностью и амбициозностью. Они готовы браться за любую задачу и выкладываться на максимум для достижения своих целей.

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Лев

Гордые Львы очень амбициозны и уверены в себе. Эти люди терпеть не могут, когда кто-то управляет ими. Поэтому пытаются быстрыми темпами подняться по карьерной лестнице. Желание Льва быть лидером и лучшим во всем побуждать к преодолению всех препятствий.

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Козерог

Еще одни безумные карьеристы – Козероги. Представители этого знака зодиака отличаются от других чрезвычайным трудолюбием. Они готовы выкладываться по полной, чтобы сделать все наилучшим образом.

Нередко эти люди берут с собой работу домой. И действительно работают не покладая рук. Они упорны и поднимаются на вершину успеха.

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Скорпион

Родившиеся под созвездием Скорпиона также могут быть безумными карьеристами. Они всегда стремятся быть лучшими, кроме того очень самоуверенные.

Эти люди не боятся рисков и новых вызовов, особенно если с помощью них можно быстро подняться по карьерным ступеням.

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