Известная украинская артистка Злата Огневич часто публикует фото и общается с фанами. В этот раз она дала несколько советов, как можно с пользой провести карантин выходного дня.

Популярная украинская певица Злата Огневич, кроме удачной сольной карьеры, хорошо разбирается и в том, как вести личную страницу в инстаграме. Звезда решила дать несколько советов поклонникам относительно того, как провести карантин выходного дня с пользой. К теме Злата Огневич покорила безупречным образом в изумрудном платье: фото Чем заняться на выходных: идеи от Златы Огневич Певица советует попробовать какую-то новую тренировку , например, Zumba. "С меня 100 потов сошло за 25 минут этих, казалось бы "лайтовых " танцев", – призналась Злата;

, например, Zumba. "С меня 100 потов сошло за 25 минут этих, казалось бы "лайтовых " танцев", – призналась Злата; Выбросьте 20 вещей из квартиры. Вам может только показаться, что это много. Стоит заглянуть в ящички с зарядками, ручками и кремами. Обязательно найдется что-то, чему давно пора покинуть ваше пространство, – убеждена артистка;

из квартиры. Вам может только показаться, что это много. Стоит заглянуть в ящички с зарядками, ручками и кремами. Обязательно найдется что-то, чему давно пора покинуть ваше пространство, – убеждена артистка; Злата уверена: посмотреть какое-то хорошее кино – хорошая идея. Можно сходить в магазин за вкусностями и забыть обо всех проблемах, слушая легкую кинокомедию;

– хорошая идея. Можно сходить в магазин за вкусностями и забыть обо всех проблемах, слушая легкую кинокомедию; " Поэкспериментируйте с едой ", – пишет певица. Приготовьте то, чего вы ни разу не готовили, заодно стоит удивить свою семью;

", – пишет певица. Приготовьте то, чего вы ни разу не готовили, заодно стоит удивить свою семью; Артистка советует и прогуляться по парку. Гулять на улице никто не запрещает. Наоборот, так делать рекомендуют врачи. Важно лишь одеться потеплее. Прогулки на природе способствуют укреплению иммунитета, причем даже в периоды холодов. Для просмотра фото листайте вправо: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)