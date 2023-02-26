Когда начинаются посты в 2023 году: календарь важных для верующих дат
В 2023 году Великий пост начинается 27 февраля. Он длится 48 дней – до 15 апреля. Петров пост начнется 12 мая. О конкретных датах многодневных и однодневных постов для греко-католиков и православных христиан – читайте дальше.
В течение года немало важных дат, в которые принято соблюдать пост, 24 Канал подготовил календарь постов в 2023 году.
Обратите внимание Великий пост в 2023 году: когда начинается и что нельзя делать перед Пасхой
Календарь постов для верующих на 2023 год
Многодневные посты
- 27 февраля – 15 апреля – Великий пост.
- 12 июня – 11 июля – Петров пост.
- 14 – 27 августа – Успенский пост.
- 28 ноября – 6 января 2024 года – Рождественский пост 2023 – 2024 год.
Календарь постов: основные даты на 2023 год / Фото Pinterest
Однодневные посты
- 18 января – Крещение.
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
- 15 февраля – Сретение Господне.
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 21 мая и 9 октября – Апостола Иоанна Богослова.
- 7 июля – Рождества Иоанна Предтечи.
- 12 июля – Апостолов Петра и Павла.
- 19 августа – Преображение Господнего.
- 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
- 21 сентября – Рождество Богородицы.
- 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
- 4 декабря – Введение Богородицы в храм.
Когда нужно поститься верующим в 2023 году / Фото Canva
Сплошные седмицы
Сплошные седмицы – это дни, когда в среду и пятницу можно не ограничиваться в пище верующим, которые всегда соблюдают пост в эти дни. Даты сплошных седмиц:
- 7 – 17 января – Праздники.
- 6 февраля – 12 февраля – Мытаря и Фарисея.
- 20 февраля – 26 февраля – Сырная седмица, последняя неделя перед Великим постом.
- 17 апреля – 23 апреля – Пасхальная неделя.
- 5 июня – 11 июня – Троицкая.
Отметим, что в этом году украинская греко-католическая церковь решила перейти на григорианский календарь. Официальный переход состоится 1 сентября. Поэтому до этого времени Великий пост, Петров и Успенский посты церковь будет придерживаться по старому стилю. А Рождественский пост у греко-католиков будет продолжаться по новому стилю – с 5 ноября по 24 декабря.