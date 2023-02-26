Когда начинаются посты в 2023 году: календарь важных для верующих дат

В 2023 году Великий пост начинается 27 февраля. Он длится 48 дней – до 15 апреля. Петров пост начнется 12 мая. О конкретных датах многодневных и однодневных постов для греко-католиков и православных христиан – читайте дальше.

В течение года немало важных дат, в которые принято соблюдать пост, 24 Канал подготовил календарь постов в 2023 году.

Обратите внимание Великий пост в 2023 году: когда начинается и что нельзя делать перед Пасхой

Календарь постов для верующих на 2023 год

Многодневные посты

27 февраля – 15 апреля – Великий пост.

– Великий пост. 12 июня – 11 июля – Петров пост.

– Петров пост. 14 – 27 августа – Успенский пост.

– Успенский пост. 28 ноября – 6 января 2024 года – Рождественский пост 2023 – 2024 год.



Календарь постов: основные даты на 2023 год / Фото Pinterest

Однодневные посты

18 января – Крещение.

– Крещение. 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.

– Усекновение главы Иоанна Предтечи. 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

– Воздвижение Креста Господня. 15 февраля – Сретение Господне.

– Сретение Господне. 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.

– Благовещение Пресвятой Богородицы. 21 мая и 9 октября – Апостола Иоанна Богослова.

– Апостола Иоанна Богослова. 7 июля – Рождества Иоанна Предтечи.

– Рождества Иоанна Предтечи. 12 июля – Апостолов Петра и Павла.

– Апостолов Петра и Павла. 19 августа – Преображение Господнего.

– Преображение Господнего. 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

– Успение Пресвятой Богородицы. 21 сентября – Рождество Богородицы.

– Рождество Богородицы. 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

– Покров Пресвятой Богородицы. 4 декабря – Введение Богородицы в храм.



Когда нужно поститься верующим в 2023 году / Фото Canva

Сплошные седмицы

Сплошные седмицы – это дни, когда в среду и пятницу можно не ограничиваться в пище верующим, которые всегда соблюдают пост в эти дни. Даты сплошных седмиц:

7 – 17 января – Праздники.

– Праздники. 6 февраля – 12 февраля – Мытаря и Фарисея.

– Мытаря и Фарисея. 20 февраля – 26 февраля – Сырная седмица, последняя неделя перед Великим постом.

– Сырная седмица, последняя неделя перед Великим постом. 17 апреля – 23 апреля – Пасхальная неделя.

– Пасхальная неделя. 5 июня – 11 июня – Троицкая.

Отметим, что в этом году украинская греко-католическая церковь решила перейти на григорианский календарь. Официальный переход состоится 1 сентября. Поэтому до этого времени Великий пост, Петров и Успенский посты церковь будет придерживаться по старому стилю. А Рождественский пост у греко-католиков будет продолжаться по новому стилю – с 5 ноября по 24 декабря.