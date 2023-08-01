Никогда не кладите такую посуду в духовку: испортится все

Многие хозяйки предпочитают готовку в духовке, ведь так полезнее, чем, к примеру, жарить. И это здорово, но помните о некоторых моментах.

Чтобы готовить блюда в духовке, нужно знать, какую посуду брать. Ибо не все подходят для этого прибора. А ведь вы не хотите испортить и посуду, и блюдо, и свой день. Поэтому 24 Канал подскажет, что нельзя класть в духовку.

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Какую посуду нельзя ставить в духовку

Есть определенные типы посуды, которые не подходят для использования в духовке из-за возможности повреждения самого сосуда. Может возникнуть серьезная опасность. Вот некоторые виды посуды, которые запрещено ставить в духовку:

Забудьте о приготовлении блюд в пластика, которые собираетесь класть в духовку. Это специфический материал, плавящийся при высоких температурах. Также в состав пластика входят вредные химические вещества, которые могут выделяться при нагревании.



Пластиковый лоток / Фото "Эпицентр"

Бумага и картон – табу для духовой печи. Они очень просто занимаются при больших температурах. Выберите посуду из других материалов, но не из них. Впрочем, это не касается бумажных формочек для кексов и прочей выпечки. Они изготовлены таким образом, что можно класть в духовую печь.



Бумажная посуда / Фото "Экопосуда"

Дерево – хоть и натуральный материал, но в духовке, вероятно, деформируется. В то время как посуда из дерева, скорее всего, будет расходиться при высокой температуре.



Деревянная посуда / Фото "Мажура"

Предметы, которые не имеют специального маркированного значка. Обычно его можно увидеть на оборотной стороне посуды. Он имеет вид тарелки с едой внутри квадрата-духовки. Это означает, что его можно ставить для запекания. Если же такой отсутствует – подумайте хорошо, стоит ли это делать.

Какую посуду можно ставить в духовку

Можно запекать блюда в духовой печи в посуде из таких материалов: