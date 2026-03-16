Lifestyle 24 Праздник в Украине Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на март 2026 года
16 марта, 12:21
Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на март 2026 года

Влада Пономарева
Основные тезисы
  • В марте 2026 года православные верующие чтят память многих святых, среди которых преподобномученицы Евдокия (1 марта) и Благовещение Пречистой Девы Марии (25 марта).
  • После Благовещения отмечается Собор архангела Гавриила (26 марта), который почитается как небесный вестник.

Ежемесячно верующие чтят память святых и другие важные церковные даты. В частности, связанные с событиями, повлиявшими на распространение христианства среди людей.

Многие верующие интересуются, какие именно религиозные даты стоит почтить в этом месяце. Чтобы проверить, какой сегодня церковный праздник, смотрите православный календарь на март 2026 ниже, пишет Православная Церковь Украины.

Календарь церковных праздников на март 2026 по новому стилю

1 марта – преподобномученицы Евдокии.

2 марта – священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси.

3 марта – мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

4 марта – преподобного Герасима, что на Иордане, мучеников Павла и Юлиании.

5 марта – святого Конона Мандонского.

6 марта – память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены.

7 марта – священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и других.

8 марта – преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.

9 марта – 40 мучеников Севастийских.

10 марта – мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

11 марта – святителей Софрониев, Антипа и Ефимия.

12 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

13 марта – святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Христины Персидской.

14 марта – преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Киевского.

15 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.

16 марта – мученика Савина; священномученика Александра.

17 марта – преподобного Алексия, мужа Божия; мученика Марина.

18 марта – святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

19 марта – священномучеников Хризанта и Дарии.

20 марта – святых преподобных Отцов, убиенных в монастыре святого Саввы.

21 марта – преподобного Иакова, епископа Катанского.

22 марта – священномученика Василия Анкирского.

23 марта – преподобномученика Никона и его учеников.

24 марта – преподобной Захарии.

25 мартаБлаговещения Пречистой Девы Марии. Это один из важнейших праздников, который напоминает о дне, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии, что она станет матерью Сына Божьего. В христианской традиции это событие считается началом духовного спасения человечества, отмечает ПЦУ в своем фейсбуке.

26 марта Собор архангела Гавриила. Этот праздник традиционно отмечается на следующий день после Благовещения, чтобы почтить небесного вестника, который принес Деве Марии судьбоносную новость. Архангел Гавриил почитается как один из высших ангелов и покровитель всех, кто несет людям добрые вести.

27 марта – мученицы Матроны.

28 марта – преподобного Илариона Нового и преподобного Стефана.

29 марта – священномучеников Марка и Кирилла.

30 марта – преподобного Иоанна Лествичника.

31 марта – преподобного Ипатия, епископа.

Календарь церковных праздников на март 2026 года по старому стилю

1 марта – Всех преподобных отцов, мучеников Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии.

2 марта – великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского.

3 марта – преподобного Космы Яхромского, святителя Льва, папы Римского.

4 марта – апостолов от 70-ти Филимона и Архипа.

5 марта – благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, Льва Катанского, преподобного Агафона Киево-Печерского.

6 марта – преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского.

7 марта – мучеников Маврикия и 70-ти воинов.

8 марта – священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

9 марта – первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи, преподобного Еразма Киево-Печерского.

10 марта – святителя Тарасия Константинопольского.

11 марта – святителя Порфирия.

12 марта – Прокопия Декаполита, преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского, преподобного Тита Киево-Печерского, бывшего воина.

13 марта – преподобного Василия, святителя Арсения, митрополита Ростовского, преподобного Кассиана, затворника Киево-Печерского.

14 марта – преподобномученицы Евдокии.

15 марта – священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси, родительская суббота второй недели поста.

16 марта – святителя Григория Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

17 марта – преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского.

18 марта – святого Конона Мандонского.

19 марта – память мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены.

20 марта – священномучеников Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

21 марта – великомученика Федора Тирона, преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.

22 марта – 40 мучеников Севастийских.

23 марта – мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

24 марта – святителей Софрониев, Антипа и Ефимия.

25 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

26 марта – перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Христины Персидской.

27 марта – преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, великого князя Киевского Ростислава.

28 марта – мученика Агапия и с ним семерых мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.

29 марта – мученика Савина, священномученика Александра.

30 марта – преподобного Иоанна Лествичника, преподобного Алексия, мужа Божия.

31 марта – святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.