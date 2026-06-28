Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на июнь 2026 года
В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.
В 2026 году церкви продолжат придерживаться нового календаря. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в июне – рассказывает Православный церковный календарь.
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Календарь церковных праздников на июнь 2026 года по новому стилю
1 июня – святого мученика Иустина философа и тех, кто с ним.
2 июня – святого Никифора, патриарха Царьградского.
3 июня – святого мученика Лукилиана и тех, что с ним.
4 июня – святого Митрофана, патриарха Царьградского.
5 июня – священномученика Доротея, епископа Тирского.
6 июня – преподобного Илариона Нового, преподобного Виссариона-чудотворца.
7 июня – святого священномученика Феодота, епископа Антирского.
8 июня – перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата.
9 июня – святого Кирилла, архиепископа Александрийского.
10 июня – священномученика Тимофея, епископа Прусского.
11 июня – святых апостолов Варфоломея и Варнавы.
12 июня – преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Атонского.
13 июня – святых мучеников Акилины и Трифилия.
14 июня – святого пророка Елисея.
15 июня – святого пророка Амоса, преподобного Иеронима Стридонского.
16 июня – святого чудотворца Тихона Аматунтского.
17 июня – святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, преподобного Ипатия.
18 июня – святого мученика Леонтия.
19 июня – святого апостола Иуды, брата Господня.
20 июня – священномученика Мефодия, епископа Патарского.
21 июня – святого мученика Юлиана Тарсийского.
22 июня – священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
23 июня – святой мученицы Агриппины.
24 июня – Рождество Иоанна Предтечи.
25 июня – святой преподобномученицы Февронии.
26 июня – преподобного Давида Солунского.
27 июня – блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других.
28 июня – перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна.
29 июня – святых апостолов Петра и Павла.
30 июня – Собор двенадцати апостолов.
Кстати, наша редакция уже публиковала календарь праздников на июнь 2026 год.
Календарь церковных праздников на июнь 2026 года по старому стилю
1 июня – священномученика Патрикия, епископа Прусского.
2 июня – мученика Фалалея.
3 июня – равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.
4 июня – мученика Василиска; память Второго Вселенского Собора.
5 июня – преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.
6 июня – преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.
7 июня – Третье обретение головы Иоанна Предтечи.
8 июня – апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.
9 июня – священномученика Ферапонта.
10 июня – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского.
11 июня – преподобномученицы Феодосии девы.
12 июня – преподобного Исаакия Исповедника.
13 июня – апостола от 70-ти Ермия, мученика Ермия.
14 июня – святого мученика Юстина философа и тех, кто с ним.
15 июня – святого Никифора, патриарха Царьградского.
16 июня – святого мученика Лукилиана и тех, что с ним.
17 июня – святого Митрофана, патриарха Царьградского.
18 июня – священномученика Доротея, епископа Тирского.
19 июня – преподобного Илариона Нового, преподобного Виссариона-чудотворца.
20 июня – священномученика Феодота, епископа Антирского.
21 июня – великомученика Теодора Стратилата.
22 июня – святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.
23 июня – священномученика Тимофея, епископа Прусского.
24 июня – святых апостолов Варфоломея и Варнавы.
25 июня – преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского.
26 июня – святой мученицы Акилины.
27 июня – святого пророка Елисея.
28 июня – святого пророка Амоса, преподобного Иеронима Стридонского.
29 июня – святого чудотворца Тихона Аматунтского.
30 июня – святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила.