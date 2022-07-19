19 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 июля 2022 , 06:00Читати новину українською
19 июля чтится память монаха-отшельника Сысоя Великого. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 19 июля – читайте дальше.
Именины: кто в этот день празднует день Ангела
19 июля день Ангела празднуют Антон, Анатолий, Глеб, Архип, Ульяна, Александр, Федор, Валентин. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.
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Этот день в Украине и мире
- День новых друзей;
- День тренера в Украине;
- В 1695 году впервые в истории разместили объявления о знакомстве;
- В 1822 году была сделана первая в истории фотография. Ее автором стал французский ученый Жозеф Ньепс;
- В 1900 году открыли Парижское метро;
- В 2003 году в Вене была проведена первая в мире операция по пересадке языка.
Праздник в церковном календаре
19 июля почитается память монаха-отшельника Сысоя Великого, который был последователем Андрея Великого и священномученика Вермия.
Приметы 19 июля
- Слышите громкий грохот грома – к ненастью;
- Луна на небе блестящая и белая – ждите холодной погоды без осадков;
- Начали желтеть листья – до ранней осени.
Что нельзя делать 19 июля
– Сегодня не советуют спешить с важными делами;
– Не советуют на Сысоя заниматься консервированием;
– Нельзя смотреть в зеркало до восхода солнца.