18 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 марта 2023, 07:40
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18 марта в православном календаре упоминают святого Конона Мандонского. Мученика замучили до смерти за христианскую веру в годы правления в Риме императора Деция Траяна. Поэтому сегодня стоит помолиться святому и попросить такой же силы духа и веры для украинцев.

День ангела сегодня празднуют: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Константин, Лука, Николай, Марк, Федор, Феофан, информирует 24 Канал.

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Народные приметы на 18 марта

  • Если на Конона ясно, то летом будет сухая погода.
  • Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет морозной.
  • Если видно, как утки плещутся в озерах – до теплой весны.
  • Если в лесу цветут подснежники, тогда можно начинать работу на огороде.


Народные приметы на 18 марта / Фото Canva

Что нельзя делать 18 марта

  • Не стоит кричать и ссориться с родными и близкими.
  • Не ходите в гости.
  • Не держите в сердце злобу на других.
  • Не бездельничайте.
  • Не покупайте вещи, которые не принесут вам пользы.

Автор: Ольга Бомко