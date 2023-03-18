18 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

07:40

18 марта в православном календаре упоминают святого Конона Мандонского. Мученика замучили до смерти за христианскую веру в годы правления в Риме императора Деция Траяна. Поэтому сегодня стоит помолиться святому и попросить такой же силы духа и веры для украинцев.