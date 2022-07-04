4 июля – день целебной липы: именины, памятные даты и приметы
4 июля почитается память мученика Иулиана Тарсийского. Липа собрана в этот день, считается целебной. В Украине отмечают День национальной полиции. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 4 июля – читайте дальше.
Именины: кто в этот день празднует день Ангела
4 июля день Ангела отмечают Алексей, Анастасия, Антоний, Георгий, Иван, Максим, Никита. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .
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Этот день в Украине и мире
- День музыки в стиле кантри
- День национальной полиции Украины
- День судебного эксперта
- День салата "Цезарь" в США
- День независимости США
Памятные даты
– В 1946 году Кенигсберг переименован в Калининград.
Праздник в церковном календаре
4 июля православная церковь чтит память мученика Иулиана Тарсийского. Этот день также называют "Ульянов день". Говорят, что цветки липы, собранные 4 июля, обладают целительной силой. Предки готовили в этот день специальный липовый порошок, который может залечивать ожоги и останавливать коовотечение.
Также женщины когда-то использовали липу в косметических целях. Липовый настой делает кожу мягкой и гладкой, а сок укрепляет волосы.
Приметы 4 июля
- Если долго гремит гром – ждите затяжную дождливую погоду;
- Пение соловьев утром – к теплой погоде;
- Северный ветер – дождя не будет;
- Много росы утром – к урожаю.
Что нельзя делать 4 июля
– Не стоит в этот день избегать домашней работы.
– Нельзя никого обманывать в этот день.