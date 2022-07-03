3 июля – всемирный день без полиэтиленовых пакетов: именины, памятные даты и приметы

3 июля в церковном календаре чтят память священномученика Мефодия Патарского. Также в мире отмечают день без полиэтиленовых пакетов. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 3 июля – читайте дальше.

Именины: кто в этот день празднует день Ангела

3 июля день Ангела празднуют Аврора, Андрей, Василий, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .

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Этот день в Украине и мире

День войск противовоздушной обороны Украины;

День флота Украины; День Военно-морских сил Украины;

Всемирный день без полиэтиленовых пакетов.

Памятные даты

– В 1917 году состоялось выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

– В 1928 году в продаже появились первые телевизоры.

Праздник в церковном календаре

Православная церковь чтит в этот день память священномученика Мефодия Патарского. Известность епископ получил благодаря своим многочисленным богославским трудам. Святой Методий известен своими полемическими произведениями, толкованием Нового и Ветхого Заветов.

Приметы 1 июля

Если паук плетет паутину – до ясных и солнечных дней;

Паук разорвал паутину – ждите ухудшения погоды;

Муравьи прячутся в муравейник – к дождю и грозе;

Если облака стоят высоко – будет жара.

Что нельзя делать 1 июля

– В этот день нельзя выносить из дома мусор, поскольку вместе с тем можете вынести из дома финансовое благополучие.

– Сегодня нельзя ссориться с родными.

– Нельзя в этот день сплетничать о своих близких.