Какой церковный праздник 3 июля: какие запреты нужно соблюдать сегодня

3 июля по новому церковному календарю верующие чтят память святого Анатолия, патриарха Царьградского. В давние времена люди в этот день обязательно посещали храм, чтобы помолиться и посвятить зерна мака. После богослужения, их обязательно приносили домой, ведь считалось, что так семья защищена.

Сегодня не стоит начинать что-то новое, ведь планы потерпят крах. Важные дела лучше перенести на другой день. Что еще запрещено делать в этот праздник и какие народные приметы существуют, расскажет LifeStyle 24.

Важно Сколько будет рабочих и выходных дней в июле 2024 года: календарь праздников на второй месяц лета

День памяти святого Анатолия, патриарха Царьградского

Жизнь святого Анатолия приходится на IV век. Мужчина родом из Александрии, а в молодом возрасте стал диаконом. В 449 году в Эфесе состоялся Собор, на котором его сделали патриархом. Анатолий развивал православную церковь и забирал в Константинополь мощи многих святых. Впоследствии он короновал императора Льва I Макеллу.

Что нельзя делать

Запрещено занимать деньги, потому что скоро с кем-то поссоритесь.

Нельзя ссориться, сквернословить и злиться.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, иначе начнутся финансовые проблемы.

Народные приметы

Если увидите много комаров, то на улице будет жарко.

Если в колодце будет мало воды, то также ждите жаркую погоду.

Если пауки будут плести паутину, то готовьтесь к потеплению.

Что еще отмечают

3 июля отмечается День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины. Он был введен в 2011 году, согласно указу Министра обороны Украины. Поздравляем всех причастных с профессиональным праздником!

Также сегодня есть ежегодный праздник – Всемирный день без полиэтиленовых пакетов. Во время события люди традиционно отказываются от полиэтилена и пластика, а взамен используют эко альтернативы.