Какой праздник в Украине и мире 14 февраля: что нельзя делать сегодня
По новоюлианскому календарю 14 февраля церковь чтит память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. Также люди считали мужчину философом, ведь он очень любил читать книги.
Кроме того, сегодня отмечается День святого Валентина и Международный день дарения книг. Подробнее расскажет LifeStyle 24.
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День памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского
Равноапостольный Кирилл родился в 827 году в Византийской империи. При жизни он жил в разных монастырях и был библиотекарем. Святой имел брата Мефодия. Как-то они вместе решили сделать славянский алфавит и перевести греческое Евангелие. Семья Кирилла была достаточно известной. С юного возраста он любил учиться, поэтому впоследствии начал преподавать в школах и Константинопольском университете. Умер в 869 году.
Что нельзя делать
- Не стоит идти на осмотр к стоматологу и косметологу.
- Лучше не стричь ногти и волосы.
- Запрещено сквернословить, злиться, обижаться и лениться.
Народные приметы
- В августе будет такая же погода, как сегодня.
- Если услышите синиц, то вскоре придет потепление.
- Хорошая погода – к похолоданию.
- Мороз – к жаркому лету.
Что еще отмечают
14 февраля отмечается День святого Валентина. Одной из главных традиций праздника является дарение валентинок – это такие маленькие открытки, которые имеют форму сердца. Также мужчины и женщины на День влюбленных часто делают предложение руки и сердца.
Кроме того, ежегодно 14 февраля проходит Международный день дарения книг. Инициатором праздника стала основательница сайта с детскими книгами, по имени Эмми Бродмур. Впоследствии такую интересную идею поддержали другие люди. Этот день существует с 2012 года.