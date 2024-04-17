17 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня не стоит смотреть в зеркало
В среду, 17 апреля, верующие чтят память священномученика Симеона, епископа Персидского. В давние времена люди в этот день молились, чтобы получить обильный урожай. Пасечники просили, чтобы у них было много меда.
Наши предки раньше даже проводили интересный обряд: зажигали свечу, ходили с ней вокруг ульев, а потом кропили их святой водой. Какие же народные приметы существуют в праздник, читайте на сайте LifeStyle 24.
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День памяти священномученика Симеона, епископа Персидского
Святой Симеон жил в IV веке. Он занимал должность епископа Персидского во времена, когда царь Сапор приказывал преследовать христиан. Однажды под его немилость попал и священномученик. Мужчину обвинили в том, что он якобы призывает греков не любить персов. Кроме того, от Симеона требовали отречения от христианской веры. Однако епископ отказался это делать, поэтому был отправлен в тюрьму, а впоследствии – казнен.
Что нельзя делать
- Нельзя смотреть в зеркало, потому что притянете несчастье.
- Запрещено сквернословить и ссориться.
- Не стоит вредить пчелам.
- Не рекомендуется есть мясные и молочные продукты, возвращаться к плохим привычкам и устраивать шумные гуляния, потому что продолжается Великий пост.
Народные приметы
- Ясное солнце – к сухому лету, а облачное небо – к дождливому.
- Если выпадет дождь, то ждите хорошую погоду.
- Если из ульев повылетают пчелы, то будет богатый урожай.
Что еще отмечают
Каждый год 17 апреля отмечается День пожарной охраны Украины. Сначала праздник приходился на 29 января, а в 2013 году дату изменили. В этот день традиционно поздравляем всех украинских пожарных с профессиональным праздником.
Также сегодня имеем Всемирный день борьбы с гемофилией. Инициаторами события стали Всемирная федерация гемофилии и Всемирная организация здравоохранения. Это заболевание связано со свертываемостью крови.