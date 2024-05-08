Какой церковный праздник 8 мая: чью память верующие чтят сегодня
8 мая почитается память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Считается, что он помогает вылечиться от отравления, если помолиться святому. Дело в том, что в давние времена мужчине удалось спастись от яда римского императора.
Христиане восточного обряда продолжают праздновать Пасху. Сегодня, в частности, Светлая среда. В этот день наши предки развлекались, веселились и устраивали различные гуляния, отмечает LifeStyle 24.
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День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Иоанн Богослов родился в Израиле и учился у Иисуса Христа. Мужчина даже был в Гефсиманском саду, где Сына Божьего схватили, чтобы распять. После его смерти, апостол продолжал жить по христианским традициям, лечить и воскрешать людей. Известно, что евангелист написал книгу "Апокалипсис", где рассказывается о Втором пришествии Христа и конце света.
Что нельзя делать
- Запрещено врать, ссориться и сквернословить.
- Нельзя занимать деньги, потому что их не вернут.
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
- Лучше не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
Народные приметы
- Дождь – к обильному урожаю грибов.
- Если небо красного цвета, то ждите хорошей погоды.
- Если облака близко друг к другу, то скоро похолодает.
- Радуга – к теплу на следующий день.
Что еще отмечают
8 мая имеем День памяти и примирения. Сегодня чтится память людей, которые погибли во время Второй мировой войны. Кроме того, страны, которые принимали в ней участие, мирятся, чтобы больше такого не допустить. Хотя кровавая война, которую начала Россия, уже много лет продолжается в Украине.
Также в эту среду отмечается Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Дата такого события выбрана неслучайно. Ведь 8 мая 1828 года родился основатель Международного комитета Красного Креста Жан Анри Дюнан. К тому же он стал первым лауреатом Нобелевской премии мира.