6 ноября – какой праздник отмечаем сегодня: что нельзя делать в этот день

6 ноября православная церковь чтит память Павла Исповедника, епископа из Малой Азии. Кроме того, в мире отмечают Всемирный день без бумаги, а в Украине – День освобождения Киева от фашистских захватчиков.

Жизнь Павла Исповедника была исполнена страданий. Тогда велась ожесточенная борьба против христианской веры, он подвергся преследованиям и был убит. Что делали наши предки в этот день и во что верили – знает 24 Канал.

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Что делали верующие: традиции этого дня

Святого Павла в народе называли Ледоставом. Традиционно в этот день водоемы сковывали льдом. Люди смотрели, какой образовался лед: если он промерзал кучей – год будет сыт, будет много хлеба. Также готовились к рыбалке – вытаскивали снасти, осматривали и чинили их. Хорошим обычаем считалось задобрить водяного – приносили что-то вкусное или бросали несколько монет в водоем, чтобы рыба хорошо ловилась.

Народные приметы

Лед грудой – будет много хлеба.

Если у лошадей хороший аппетит, они еще долго будут оставаться здоровыми.

Если снег падает, то и вся зима будет снежной.

Маленькие звезды на небе – будет снег.

Если уголь быстро превращается в золу – зима будет яростной.



Осень / Depositphotos

Что нельзя делать

Нельзя в этот день оскорблять других и злословить.

Не берите деньги взаймы и не давайте другим.

Нельзя быть вдали от дома.

Нельзя выносить мусор из дома.

6 ноября в Украине и мире

В этот день отмечают Всемирный день без бумаги, День саксофона и Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. В Украине – День освобождения Киева от фашистов в 1943 году.