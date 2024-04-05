5 апреля – какие праздники в Украине и мире: какие запреты стоит соблюдать сегодня

В пятницу, 5 апреля, почитается память мучеников Агафопода и Феодула. Последнего еще называют Феодул-ветрогон, ведь он приносит с собой ветреную, но теплую погоду. Поэтому в этот день принято стирать, чтобы вещи смогли высохнуть на улице.

Наши предки опасались, если в праздник в дом залетала птица. Ведь раньше это считалось плохой приметой, передает LifeStyle 24.

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День памяти мучеников Агафопода и Феодула

Жизнь святых мучеников пришлась на III-IV века. Известно, что Агафопод занимал должность диакона, а Феодул был чтецом. Однажды к последнему во сне пришел незнакомец, который дал какую-то вещь. На второй день мужчина увидел в руке перстень, на котором виднелся крест. После этого Феодул получил дар исцеления. Кроме того, он призывал людей принимать христианскую веру.

В те времена христиан жестоко преследовали. Агафопод и Феодул не хотели переходить на сторону язычников, поэтому их посадили в тюрьму. Впоследствии мучеников утопили в море. Тела святых выбросило на берег, а люди могли увидеть светлые одеяния.

Что нельзя делать

Запрещено пить алкоголь, есть мясо и молочные продукты, потому что продолжается Великий пост. Также нужно отказаться от развлечений.

Нельзя ссориться и сквернословить.

Тяжелую физическую работу лучше отложить на другой день.

Народные приметы

Жаркий день и холодная ночь – к ясной погоде.

Если из березы уже начал течь сок, то летом будет идти дождь.

Если увидите, что птицы делают гнезда, то ждите холодное лето.

Дождь – к щедрому урожаю.

Если ласточки еще не вернулись, то на улице похолодает.

Что еще отмечают

5 апреля 1710 года была принята первая Конституция Украины. Ее составил украинский гетман Филипп Орлик. Поэтому сегодня упоминается это событие. В документе есть 16 статей, где указаны права и обязанности Войска Запорожского.

Также в пятницу отмечается Международный день совести. 25 июля 2019 года его ввела Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Интересно, что впервые этот праздник состоялся во время пандемии коронавируса.