3 апреля – какой праздник по новоюлианскому календарю: кого христиане вспоминают сегодня

В среду, 3 апреля, почитается память преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского. Издавна считается, что он защищает больных людей и детей. Поэтому к святому часто молятся матери.

В этот день рекомендуется утром прочитать "Отче наш", чтобы в семью не пришли несчастья. Подробнее о жизни святого, запреты и народные приметы на сегодня, читайте на сайте LifeStyle 24.

Смотрите также Праздники в апреле 2024 года: сколько дней будут отдыхать украинцы

День памяти преподобного Никиты Исповедника

Никита Исповедник родился в VIII веке. Он жил в городе Кесария Вифинская и воспитывался в христианской семье. Мальчик прожил всего восемь дней, когда умерла его мама. После этого папа решил уйти в монастырь, поэтому за малышом начала смотреть бабушка. В юном возрасте Никита ходил в местную церковь, где помогал во время службы Божьей. Впоследствии преподобный стал монахом, а еще через некоторое время – игуменом. Умер мужчина в 824 году.

Что нельзя делать

Не стоит давать деньги в долг.

Нельзя ссориться и сквернословить.

Запрещено нарушать Великий пост.

Лучше, чтобы в доме было убрано.

Народные приметы

Если услышите гром, то вскоре испортится погода.

Южный ветер – к щедрому урожаю яровых культур.

Дождь – к холодной весне.

Если сегодня ярко будет светить солнце, то лето будет жарким.

Что еще отмечают

Каждый год 3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки. Такой веселый праздник появился в 1996 году. В этот день людей призывают больше развлекаться, гулять, отдыхать и общаться друг с другом оффлайн.

Также 3 апреля – День рождения мобильного телефона. Именно в этот день, в 1973 году, американский инженер и физик Мартин Купер показал первый мобильный телефон и позвонил по нему.