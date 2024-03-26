26 марта – какой церковный праздник: чью память чтят сегодня

По новому церковному календарю 26 марта отмечается собор архангела Гавриила. Именно он пришел к Деве Марии, чтобы сказать, что скоро она родит Иисуса Христа.

Издавна люди в этот день молятся святому, ведь считается, что он поможет всем верующим. Больше о жизни Гавриила, расскажет LifeStyle 24.

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Собор архангела Гавриила

Архангела Гавриила считают вестником хороших новостей. Он, в частности, рассказал пророку Моисею секрет, как создался мир, а потом вместе с ним написал Книгу Бытия. Анне святой возвестил, что скоро она родит Деву Марию. Известно также, что Гавриил предупредил Иосифа, что Ирод хочет убить всех маленьких детей в Вифлееме. Так он спас жизнь Иисуса Христа.

Что нельзя делать

Нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу и употреблять алкоголь, поскольку продолжается Великий пост.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит ссориться, обманывать, сквернословить и лениться.

Лучше не выбрасывать хлеб, потому что призовете в семью голод.

Народные приметы

Если увидите, что на крышах еще лежит снег, то ждите похолодания.

Заморозки – к ненастной весне.

Сильный дождь – к обильному урожаю грибов.

Ясная погода – к щедрому урожаю фруктов.

Что еще отмечают

Каждый год 26 марта мы празднуем День Национальной гвардии Украины. Такое событие 18 марта 2015 года ввел президент Украины Петр Порошенко. Сегодня стоит поблагодарить всех причастных за защиту нашей страны.

Также во вторник отмечается Всемирный день вермута. Это алкогольный напиток, который сделан из красного или белого вина. Кроме того, к нему добавляют различные растения, в частности альпийскую полынь, корицу и кардамон.