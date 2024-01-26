26 января - какой церковный праздник: почему сегодня нельзя снимать крестик

26 января христиане чтят память преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Семья жила в V веке, была довольно знатной и уважаемой.

Также сегодня отмечается Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины. Подробнее об этих праздниках читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна

Преподобный Ксенофонт и Мария жили состоятельно, однако имели очень доброе сердце. Родители хотели дать своим сыновьям хорошее образование, поэтому отправили их в город Бейрут на обучение. Однако корабль не доехал до места назначения, а утонул. Аркадий и Иоанн выжили, но ребят разбросало в разные уголки. Братья решили посвятить свою жизнь Богу, поэтому ушли в монастырь.

Родители не получали никакой информации о сыновьях, некоторое время даже думали, что они погибли. Однако встреча состоялась через несколько лет. Ксенофонт и Мария увидели Аркадия и Иоанна в Иерусалиме, когда посещали святые места. Семья на некоторое время воссоединилась. Однако впоследствии братья отправились в пустыню, где получили дар от Господа. Интересно, что Мария и Ксенофонт также могли делать невероятные вещи.

Что нельзя делать

Нельзя сквернословить, злиться и обижаться.

Запрещено ссориться с соседями.

Не стоит снимать крестик, ведь можете навлечь беду.

Народные приметы

Если едва-едва будет светить луна, то вскоре начнется снегопад.

Если ударит суровый мороз, то скоро придет похолодание.

Если на небе будет много звезд, то получите хороший урожай льна.

Что еще отмечают

26 января отмечается День работника контрольно-ревизионной службы Украины. Закон "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине" был подписан в 1993 году. Люди, которые работают в этой сфере, контролируют финансовый учет, бухгалтерскую документацию и отчеты в украинских государственных организациях.

Также ежегодно 26 января – Международный день таможенника. Праздник отмечают с 1983 года. 26 января 1953 года в Брюсселе Совет таможенного сотрудничества провел свою первую конференцию. На событие приехали представители из 17 стран Европы.