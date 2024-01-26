26 января - какой церковный праздник: почему сегодня нельзя снимать крестик
26 января христиане чтят память преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Семья жила в V веке, была довольно знатной и уважаемой.
Также сегодня отмечается Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины. Подробнее об этих праздниках читайте на сайте 24 Канала.
Важно По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года
День памяти преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна
Преподобный Ксенофонт и Мария жили состоятельно, однако имели очень доброе сердце. Родители хотели дать своим сыновьям хорошее образование, поэтому отправили их в город Бейрут на обучение. Однако корабль не доехал до места назначения, а утонул. Аркадий и Иоанн выжили, но ребят разбросало в разные уголки. Братья решили посвятить свою жизнь Богу, поэтому ушли в монастырь.
Родители не получали никакой информации о сыновьях, некоторое время даже думали, что они погибли. Однако встреча состоялась через несколько лет. Ксенофонт и Мария увидели Аркадия и Иоанна в Иерусалиме, когда посещали святые места. Семья на некоторое время воссоединилась. Однако впоследствии братья отправились в пустыню, где получили дар от Господа. Интересно, что Мария и Ксенофонт также могли делать невероятные вещи.
Что нельзя делать
- Нельзя сквернословить, злиться и обижаться.
- Запрещено ссориться с соседями.
- Не стоит снимать крестик, ведь можете навлечь беду.
Народные приметы
- Если едва-едва будет светить луна, то вскоре начнется снегопад.
- Если ударит суровый мороз, то скоро придет похолодание.
- Если на небе будет много звезд, то получите хороший урожай льна.
Что еще отмечают
26 января отмечается День работника контрольно-ревизионной службы Украины. Закон "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине" был подписан в 1993 году. Люди, которые работают в этой сфере, контролируют финансовый учет, бухгалтерскую документацию и отчеты в украинских государственных организациях.
Также ежегодно 26 января – Международный день таможенника. Праздник отмечают с 1983 года. 26 января 1953 года в Брюсселе Совет таможенного сотрудничества провел свою первую конференцию. На событие приехали представители из 17 стран Европы.