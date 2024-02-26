Какой церковный праздник 26 февраля: интересные народные приметы на сегодня

По новоюлианскому календарю 26 февраля христиане чтят память святителя Порфирия. Он родился в Македонии, воспитывался в богатой семье, а впоследствии стал епископом города Газа.

Когда-то наши предки в этот день начинали работать на огороде, если на земле уже не лежал снег, а суровые морозы отступили. Больше о народных приметах и запретах на этот день расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святителя Порфирия

В 25 лет Порфирий ушел в Скитский монастырь. Он пробыл там 5 лет, а потом решил отправиться в Иерусалим, чтобы посмотреть на святые места. В 40-летнем возрасте мужчина стал священником, а затем занял должность епископа Газского. Умер святитель Порфирий в 420 году.

Что нельзя делать

Запрещено ссориться, сквернословить, обижаться и злиться.

Мужчинам сегодня лучше не знакомиться с женщинами.

Нельзя плавать в водоемах, иначе начнете терять память в старшем возрасте.

Народные приметы

Звездное небо – к жаркому лету.

Если будет южный ветер, то скоро начнется оттепель.

Дождь – к обильному урожаю.

Если выпадет снег, то ждите холодную весну.

Что еще отмечают

26 февраля имеем памятную дату – День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Она была установлена указом Президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году. Именно 26 февраля 2014 года крымские татары и украинцы вышли на митинг в городе Симферополь, чтобы поддержать территориальную целостность Украины.



Также сегодня отмечается Всемирный день фисташек. Этот орех является одним из самых популярных в мире. Его любит большое количество людей. Интересно, что фисташки пришли к нам с Ближнего Востока и Центральной Азии.