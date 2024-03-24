Канун Благовещения: какой церковный праздник отмечается сегодня, 24 марта

24 марта 2024, 07:00
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По новому церковному календарю 24 марта почитается память преподобного Захария. Кроме того, сегодня имеем канун Благовещения Пресвятой Богородицы.

Ранее наши предки в этот праздник боролись с нечистой силой. В частности, разжигали костер, чтобы поджечь палку и пройтись с ней вокруг дома. Обряд нужно было проводить вечером, передает LifeStyle 24.

Важно В разные даты: когда в 2024 году будут праздновать Пасху православные и католики

День памяти преподобного Захария

При жизни преподобный Захарий придерживался поста. Употреблял овощи и зерна, однако только после того, как заходило солнце, и пил воду. Он жил в части Киево-Печерской лавры – Дальних пещерах, кроме того мог видеть ангелов и злых духов. Известно, что святой умер молодым – в 20-25 лет.

Что нельзя делать

  • Не стоит нарушать правила Великого поста.
  • Нельзя сквернословить и конфликтовать.
  • Запрещено отказывать нуждающимся в помощи.
  • Не рекомендуется мыть голову, потому что заболеете.
  • Лучше ничего не брать с земли.

Народные приметы

  • Если выпадет снег, то получите щедрый урожай гречки.
  • Теплая ночь – к погожей весны.
  • Если на земле уже не будет снега, то не ждите его следующей зимой.
  • Роса – к хорошему урожаю проса.

Что еще отмечают

В воскресенье, 24 марта, отмечаем Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом. Праздник был основан 22 марта 2002 года, согласно указу тогдашнего президента.

Также ежегодно на 24 марта приходится Международный день борьбы с депрессией. Сегодня нужно рассказывать об опасности этого заболевания и подчеркивать важность его лечения. 

Автор: Марія Примич