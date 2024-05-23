Какой религиозный праздник в среду, 23 мая: что нельзя делать в этот день

23 мая в церкви чтят память преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского. По традиции, сегодня родственники ходят в гости друг к другу. Считается, что в праздник стоит помогать нуждающимся.

Подробнее о запретах и народных приметах этого дня расскажет LifeStyle 24. Также узнайте больше о жизни Михаила Исповедника.

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День памяти преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского

В молодом возрасте Михаил отправился жить в монастырь у Черного моря. За свои старания мужчина получил от Бога дар. Однажды, когда была жатва, люди очень хотели пить. Благодаря молитвам Михаила, вдруг в сосуде появилась вода. Вскоре преподобный стал епископом Синадским.

Впоследствии Византией начал править император Лев Армянин. Он приказал отправить Михаила в тюрьму, что была в городе Евдокиада. Там мужчина и умер.

Что нельзя делать

Нельзя занимать деньги, потому что лишитесь благосостояния.

Не стоит грустить и конфликтовать, иначе начнутся семейные проблемы.

Лучше отложить переезд на другой день.

Не рекомендуется заниматься ремонтом.

Народные приметы

Если утром будет очень жарко, то скоро погода ухудшится.

Если увидите много муравьев, то на улице будет сухо.

Влажный воздух утром – к плохой погоде.

Если будете слышать сильный запах травы, то ждите дождя.

Что еще отмечают

Ежегодно 23 мая отмечается День морской пехоты Украины. Профессиональный праздник существует с 2014 года, однако сначала приходилось на 16 ноября. Именно тогда в 1992 году была составлена первая присяга морского пехотинца. В 2018 году дату изменили на 21 мая, ведь праздновали 100 годовщину Украинской революции (1817 – 1921). К тому же именно в этот день, в 1918 году, гетман Павел Скоропадский издал указ, согласно которому была создана бригада морской пехоты.

Также сегодня украинцы празднуют День Героев. Этот праздник посвящен воинам, которые на протяжении веков борются за свободу Украины. В этот день, в частности, вспоминаем героев Небесной Сотни, мужчин и женщин, которые стали на защиту государства во время российско-украинской войны, которая началась в 2014 году.