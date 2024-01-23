23 января – какой церковный праздник: главные запреты на сегодня

По новоюлианскому календарю 23 января христиане чтят память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела Римлянина.

Также сегодня отмечается День ручного письма. Подробнее об этих праздниках читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти священномученика Климента

Климент Анкирский родился в Галатии – это один из регионов Малой Азии. Он был совсем маленьким мальчиком, когда лишился родителей. Интересно, что мать Климента исповедовала христианство, а отец – язычество. Однажды женщина по имени Софья решила усыновить парня. В то время как раз пришел голод, от которого умирало много людей. Поэтому Климент помогал Софии заботиться о нуждающихся.

При жизни Климент был чтецом, диаконом, пресвитером, а впоследствии стал епископом Анкирским. Однажды император Диоклетиан приказал заключить в тюрьму мужчину. Ведь людей, исповедовавших христианскую веру, в то время строго наказывали.

Из-за того, что Климент отказался поклоняться идолам, его подвешивали на дереве, забрасывали камнями и палками, обжигали огнем и резали. Однако раны помогали исцелять ангелы, которых посылал Иисус Христос.

День памяти мученика Агафангела Римлянина

Когда Диоклетиан отдал приказ выслать Климента в Никодимию, священномученик познакомился на корабле с Агафангелом. Страдания мужчин не закончились. Ведь в Никодимии их также ждали пытки, в частности святых забрасывали камнями.

Когда Клименту и Агафангелу удалось спастись, они стали лечить других людей и рассказывать им о Господе. После этого мучеников отправили в Анкару, а затем в Амиссию, где снова жестоко пытали.

После смерти императора Максимилиана, Агафангелу отрубили голову. Вскоре убили и Климента, предсказавшего свою смерть.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться и злословить.

Лучше отказаться от плохих привычек.

Не следует идти на важные встречи и принимать какие-либо решения.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Беременным лучше не стоять на пороге, потому что ребенок будет часто болеть.

Народные приметы

Если выглянет солнце, весна будет ранней.

Если услышите синичок, скоро придет похолодание.

Если грянет мороз, то в августе будет жарко.

Если начнется снегопад, то ждите богатого урожая.

Что еще отмечают

Каждый год 23 января отмечается День ручного письма или День почерка. Праздник ввела Ассоциация производителей письменных приборов в 1977 году. Дату выбрали неслучайно, ведь в этот день родился Джон Хэнкок, третий президент Континентального конгресса. Он был одним из тех, кто подписал в 1776 году Декларацию о независимости Соединенных Штатов Америки.