23 января – какой церковный праздник: главные запреты на сегодня
По новоюлианскому календарю 23 января христиане чтят память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела Римлянина.
Также сегодня отмечается День ручного письма. Подробнее об этих праздниках читайте на сайте 24 Канала.
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День памяти священномученика Климента
Климент Анкирский родился в Галатии – это один из регионов Малой Азии. Он был совсем маленьким мальчиком, когда лишился родителей. Интересно, что мать Климента исповедовала христианство, а отец – язычество. Однажды женщина по имени Софья решила усыновить парня. В то время как раз пришел голод, от которого умирало много людей. Поэтому Климент помогал Софии заботиться о нуждающихся.
При жизни Климент был чтецом, диаконом, пресвитером, а впоследствии стал епископом Анкирским. Однажды император Диоклетиан приказал заключить в тюрьму мужчину. Ведь людей, исповедовавших христианскую веру, в то время строго наказывали.
Из-за того, что Климент отказался поклоняться идолам, его подвешивали на дереве, забрасывали камнями и палками, обжигали огнем и резали. Однако раны помогали исцелять ангелы, которых посылал Иисус Христос.
День памяти мученика Агафангела Римлянина
Когда Диоклетиан отдал приказ выслать Климента в Никодимию, священномученик познакомился на корабле с Агафангелом. Страдания мужчин не закончились. Ведь в Никодимии их также ждали пытки, в частности святых забрасывали камнями.
Когда Клименту и Агафангелу удалось спастись, они стали лечить других людей и рассказывать им о Господе. После этого мучеников отправили в Анкару, а затем в Амиссию, где снова жестоко пытали.
После смерти императора Максимилиана, Агафангелу отрубили голову. Вскоре убили и Климента, предсказавшего свою смерть.
Что нельзя делать
- Нельзя ссориться и злословить.
- Лучше отказаться от плохих привычек.
- Не следует идти на важные встречи и принимать какие-либо решения.
- Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.
- Беременным лучше не стоять на пороге, потому что ребенок будет часто болеть.
Народные приметы
- Если выглянет солнце, весна будет ранней.
- Если услышите синичок, скоро придет похолодание.
- Если грянет мороз, то в августе будет жарко.
- Если начнется снегопад, то ждите богатого урожая.
Что еще отмечают
Каждый год 23 января отмечается День ручного письма или День почерка. Праздник ввела Ассоциация производителей письменных приборов в 1977 году. Дату выбрали неслучайно, ведь в этот день родился Джон Хэнкок, третий президент Континентального конгресса. Он был одним из тех, кто подписал в 1776 году Декларацию о независимости Соединенных Штатов Америки.