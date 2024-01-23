23 января – какой церковный праздник: главные запреты на сегодня

23 января 2024, 07:00
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По новоюлианскому календарю 23 января христиане чтят память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела Римлянина.

Также сегодня отмечается День ручного письма. Подробнее об этих праздниках читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти священномученика Климента

Климент Анкирский родился в Галатии – это один из регионов Малой Азии. Он был совсем маленьким мальчиком, когда лишился родителей. Интересно, что мать Климента исповедовала христианство, а отец – язычество. Однажды женщина по имени Софья решила усыновить парня. В то время как раз пришел голод, от которого умирало много людей. Поэтому Климент помогал Софии заботиться о нуждающихся.

При жизни Климент был чтецом, диаконом, пресвитером, а впоследствии стал епископом Анкирским. Однажды император Диоклетиан приказал заключить в тюрьму мужчину. Ведь людей, исповедовавших христианскую веру, в то время строго наказывали.

Из-за того, что Климент отказался поклоняться идолам, его подвешивали на дереве, забрасывали камнями и палками, обжигали огнем и резали. Однако раны помогали исцелять ангелы, которых посылал Иисус Христос.

День памяти мученика Агафангела Римлянина

Когда Диоклетиан отдал приказ выслать Климента в Никодимию, священномученик познакомился на корабле с Агафангелом. Страдания мужчин не закончились. Ведь в Никодимии их также ждали пытки, в частности святых забрасывали камнями.

Когда Клименту и Агафангелу удалось спастись, они стали лечить других людей и рассказывать им о Господе. После этого мучеников отправили в Анкару, а затем в Амиссию, где снова жестоко пытали.

После смерти императора Максимилиана, Агафангелу отрубили голову. Вскоре убили и Климента, предсказавшего свою смерть.

Что нельзя делать

  • Нельзя ссориться и злословить.
  • Лучше отказаться от плохих привычек.
  • Не следует идти на важные встречи и принимать какие-либо решения.
  • Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.
  • Беременным лучше не стоять на пороге, потому что ребенок будет часто болеть.

Народные приметы

  • Если выглянет солнце, весна будет ранней.
  • Если услышите синичок, скоро придет похолодание.
  • Если грянет мороз, то в августе будет жарко.
  • Если начнется снегопад, то ждите богатого урожая.

Что еще отмечают

Каждый год 23 января отмечается День ручного письма или День почерка. Праздник ввела Ассоциация производителей письменных приборов в 1977 году. Дату выбрали неслучайно, ведь в этот день родился Джон Хэнкок, третий президент Континентального конгресса. Он был одним из тех, кто подписал в 1776 году Декларацию о независимости Соединенных Штатов Америки.

Автор: Марія Примич