21 июля – какой праздник в Украине и мире: почему сегодня не стоит брать в руки острые предметы

21 июля 2024, 07:00
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21 июля по новому церковному календарю верующие чтят память святого пророка Иезекиила. В давние времена люди в этот день обязательно утром набирали воду из источника, ведь верили, что в праздник она излечивает от недугов.

Наши предки также собирались работать в саду, варили компот, квас или вино из яблок. Подробнее о важных запретах и интересных народных приметах на сегодня расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святого пророка Иезекиила

Иезекииль воспитывался в семье священника. Когда продолжалась вторая Иерусалимская оккупация, он находился в плену у Навуходоносора. Именно тогда пророку явился Бог, который был на престоле. Впоследствии из-за этого на Иезекиила надели кандалы – таким было его наказание. Также считается, что святой умел творить чудеса.

Что нельзя делать

  • Запрещено обманывать друг друга.
  • Не стоит пользоваться острыми предметами, ибо случится беда.
  • Нельзя выгонять гостей, которые придут в дом.

Народные приметы

  • Если ночью будет холодно, то ждите раннюю и морозную зиму.
  • Туман – к погожей и солнечной осени.
  • Если выпадет ливень, то готовьтесь к сырой осени.
  • Если на улице тепло, то будет хороший урожай грибов.

Что еще отмечают

21 июля имеем профессиональный праздник – День работников металлургической и горнодобывающей отрасли. Его ввели 3 июня 1993 года. Считается, что такая профессия возникла очень давно – 5 тысяч лет до наших времен.

Также сегодня отмечается Международный день мороженого. Его празднуют все любители этого вида сладостей в разных странах мира. Сначала Национальный день мороженого был только в Соединенных Штатах Америки. Его ввел Рональд Рейган – сороковой президент страны. Произошло это в 1984 году.

Автор: Марія Примич