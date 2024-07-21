21 июля – какой праздник в Украине и мире: почему сегодня не стоит брать в руки острые предметы

21 июля по новому церковному календарю верующие чтят память святого пророка Иезекиила. В давние времена люди в этот день обязательно утром набирали воду из источника, ведь верили, что в праздник она излечивает от недугов.

Наши предки также собирались работать в саду, варили компот, квас или вино из яблок. Подробнее о важных запретах и интересных народных приметах на сегодня расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святого пророка Иезекиила

Иезекииль воспитывался в семье священника. Когда продолжалась вторая Иерусалимская оккупация, он находился в плену у Навуходоносора. Именно тогда пророку явился Бог, который был на престоле. Впоследствии из-за этого на Иезекиила надели кандалы – таким было его наказание. Также считается, что святой умел творить чудеса.

Что нельзя делать

Запрещено обманывать друг друга.

Не стоит пользоваться острыми предметами, ибо случится беда.

Нельзя выгонять гостей, которые придут в дом.

Народные приметы

Если ночью будет холодно, то ждите раннюю и морозную зиму.

Туман – к погожей и солнечной осени.

Если выпадет ливень, то готовьтесь к сырой осени.

Если на улице тепло, то будет хороший урожай грибов.

Что еще отмечают

21 июля имеем профессиональный праздник – День работников металлургической и горнодобывающей отрасли. Его ввели 3 июня 1993 года. Считается, что такая профессия возникла очень давно – 5 тысяч лет до наших времен.

Также сегодня отмечается Международный день мороженого. Его празднуют все любители этого вида сладостей в разных странах мира. Сначала Национальный день мороженого был только в Соединенных Штатах Америки. Его ввел Рональд Рейган – сороковой президент страны. Произошло это в 1984 году.