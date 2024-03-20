20 марта – какой праздник по новоюлианскому календарю: главные запреты на сегодня

Согласно новому церковному календарю, сегодня День памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других. Кроме того, у православных и греко-католиков уже третий день продолжается Великий пост.

В давние времена наши предки 20 марта умывались водой из колодца. Считалось, что благодаря такой традиции они будут здоровыми. В колодец также бросали монету, чтобы привлечь в семью достаток, пишет LifeStyle 24.

Актуально Весеннее равноденствие 2024: интересные ритуалы и запреты на этот день

День памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других

В давние времена на монастырь, в котором жили преподобные, постоянно нападали сарацины. Один из набегов произошел во время Великого поста. Разбойники настаивали, чтобы монахи отдали им все свои ценные вещи. Однако последние говорили, что ничего не имеют. Услышав это, сарацины разозлились и начали пускать в людей стрелы. Тогда ранения получили многие жители монастыря, а 13 погибли.

Впоследствии племя снова ворвалось в монастырь. Случилось это в Великий четверг. Тогда они схватили святого Иоанна и начали издеваться над ним: перерезали сухожилия на ногах и руках. Преподобный Сергей пытался убежать, однако его заметили и убили. Патрикию и еще нескольким монахам удалось сбежать. Они спрятались в пещере, но, к сожалению, не выжили.

Дело в том, что преподобный Патрикий решил сдаться, чтобы сарацины не трогали других монахов. Сначала мужчину отвели в Лаврскую церковь, а потом вернули в пещеру, закрыли ее и подожгли. Тогда задохнулось 18 человек.

Что нельзя делать

Нельзя употреблять алкоголь, мясные и молочные продукты, устраивать вечеринки, ведь продолжается Великий пост.

Нельзя сквернословить и сплетничать, иначе накличете проблемы.

Мужчинам лучше не заглядывать в глаза незамужним девушкам, потому что последние еще долго не смогут заключить брак.

Народные приметы

Теплый день и холодная ночь – к хорошей погоде.

Дождь – к обильному урожаю грибов осенью.

Если не увидите звезд на небе, то вскоре потеплеет.

Если кошка во время сна накроет нос лапой, то скоро похолодает.

Что еще отмечают

20 марта отмечается ежегодный праздник – Международный день счастья. Его ввела Организация Объединенных Наций 28 июня 2012 года. Очень символично, что в этом году событие выпало на день весеннего равноденствия.

Кроме того, сегодня – Всемирный день Земли. Событие не имеет фиксированной даты, ведь отмечается во время весеннего равноденствия, которое обычно происходит 20 или 21 марта. Интересно, что в этот день в штаб-квартире ООН, которая расположена в Нью-Йорке, можно услышать колокол мира.